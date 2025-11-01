ಎದೆಯುದ್ದ ಬೆಳೆದ ಮಗಳಿದ್ದರೂ 52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ? 62 ವರ್ಷದ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ!

Mahima Chaudhry personal life: ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮುಖವಾಗಿದ್ದ ನಟಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟ ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಹಲವರು ಅವರು 52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳಲ್ಲ. ಅವು ಮಹಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾದವು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಪುತ್ರಿ.. ಸುಂದರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ್ರು ನೆಟಿಜನ್ಸ್
ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ — ಅವರು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. 2006ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಬಾಬಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2013ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಮಹಿಮಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮಧ್ಯೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಅವರು ಸದಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜೀವನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಪತಿ ಬಾಬಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು “ನಾನು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆರು ಕೋಟಿ.. ಈ ನಟಿಯ ಐಟಂ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್! ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರಂತೂ ಫುಲ್ ಸೈಕ್..
ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಕಾರಣ. ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಾದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.