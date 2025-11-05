English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಪುತ್ರಿ! ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಮಗಳ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್

Mahima Choudhary: ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 5, 2025, 10:22 AM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ನಗು ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
  • ಆರ್ಯನಾ ಚೌಧರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

Mahima Choudhary: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನೈಸಾ ದೇವಗನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರಾಶಾ ಥಡಾನಿ ಆಗಿರಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಮನದಿಂದ ದೂರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ತಾರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ನಾವು ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿಯವರ ಮಗಳು ಆರ್ಯನ ಚೌಧರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಮುಗ್ಧತೆ, ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ನಗು ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದೊಯ್ತು ಮಾರಾಮಾರಿ..! ಪರಸ್ಪರ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾರಿ?

ಆರ್ಯನಾ ಚೌಧರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ 2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆರ್ಯನಾ ಚೌಧರಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಜೂನ್ 10, 2007 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಈಗ 17 ವರ್ಷ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆರ್ಯನಾ ಚೌಧರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಆರ್ಯನಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂತೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು "ಹೌದು, ಖಂಡಿತ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಯನಾ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮಹಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ತಾನು ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೂ ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಅಂತ ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರ ಬಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ!? ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌..

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Voompla (@voompla)

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

