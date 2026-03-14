Mahindra BE Formula E Edition : ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಮೇಲೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕಾರ್ ರೇಸ್ಗಾಗಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಜಿತ್ ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀರ ಬನ್ನಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಅಜಿತ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು..
ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿರುವ ನಟ ಅಜಿತ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರು ರೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಜಿತ್ ಅವರಿಗಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಮೆಚ್ಚಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೇಲುಸ್ವಾಮಿ, ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ಥೀಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರು 'ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ಎಡಿಷನ್' ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಟ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅಜಿತ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅಧಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ಅಜಿತ್ 160 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.