ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದ 'ಭಾರ್ಗವಿ LLB'ಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ತಿರುವು! ಚಿತೆಯ ಮುಂದೆ ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರ್ಗವಿ, ವೃತ್ತಿಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತಾಳಾ?

Bhargavi LLB: ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗವಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಕಳ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಪ್ರಭಾವಿ ವಕೀಲ ಜೆಪಿ ಪಾಟೀಲ್ನಿಂದ ವೃತ್ತಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದ ತಂದೆಯನ್ನು ಪುನಃ ವಕೀಲಿಕೆಗೆ ಕರೆತರುವುದು ಅವಳ ದಿಟ್ಟ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಾಧನೆಯ ಸಂತಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ವಿಧಿಯಾಟ ಭಾರ್ಗವಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೇ ತಂದಿದೆ.
ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಕಳ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪಘಾತವೋ? ಅಥವಾ ಭಾರ್ಗವಿಯ ವೃತ್ತಿ ವೈರಿ ರೂಪಿಸಿದ ಸಂಚೋ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿವೆ. ಕಥೆ ಈಗ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಚಕ ತಿರುವಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಂದೆಯ ಸಾವಿನಿಂದ ಮನನೊಂದು ಕುಗ್ಗಿದ ಭಾರ್ಗವಿಗೆ ತಾಯಿ ಲಾಯರ್ ವೃತ್ತಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯ ನೋವಿಗೆ ಮಣಿದ ಭಾರ್ಗವಿ, ಅಪ್ಪನ ಚಿತೆಯ ಮುಂದೆ ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ – ಅಮ್ಮನೇ ಹೇಳುವವರೆಗೆ ವಕೀಲಿಕೆಯ ಕೋಟ್ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಪಥ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಭಾರ್ಗವಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೇ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾರ್ಗವಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ? ವಕೀಲೆ ಪಟ್ಟ ಕಳಚಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅವಳ ಬದುಕು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ? ತಂದೆಯ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರದೇ ಅವಳು ಸತ್ಯ ಹೊರತರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭವೋ ಎನ್ನುವುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿರುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ‘ಭಾರ್ಗವಿ LLB’ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 9:30ಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರ್ಗವಿಯ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಯಣವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾದಿದ್ದಾರೆ.