ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಿಢೀರನೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದಲೂ ವಕೀಲ ಸುನೀಲ್ ನಿವೃತ್ತಿ!
ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ನಟ ದರ್ಶನ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಕೀಲ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇಂದು 59ನೇ ಸಿಸಿಎಚ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ವಕೀಲ ಶೋಬಿತ್ ಮುಖಾಂತರ 'ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಮೊ' ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮೂವರ ವಕಾಲತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವಕೀಲ ಸುನೀಲ್ ಅವರ ಜೂನಿಯರ್ ಶೋಬಿತ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಕೀಲ ಸುನೀಲ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ದರ್ಶನ್ ಪರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಹಶ್ಮತ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.ವಕೀಲ ಹಶ್ಮತ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಕಾಲತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿತು.
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಟ ದರ್ಶನ್,"ಓಕೆ ಮೇಡಂ, ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಬಳಿ ಈ ಹೊಸ ವಕಾಲತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಜವಾಬು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವಕೀಲರ ನೇಮಕ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ವಕೀಲರ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ತಂತ್ರಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.