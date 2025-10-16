English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 29 ವರ್ಷದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ 51 ವರ್ಷದ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ!

29 ವರ್ಷದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ 51 ವರ್ಷದ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ!

Rashmika Malaika Dance: ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ರಷ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ನಟನೆಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಥಾಮಾ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಹಾಡು ಪಾಯ್ಸನ್ ಬೇಬಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏಕೆ ಅಂತಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 16, 2025, 03:17 PM IST
  • ಪಾಯ್ಸನ್ ಬೇಬಿ ಹಾಡು ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವುದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಸುಳ್ಳು.
  • ಮಲೈಕಾ ಮೈಮಾಟ ಮತ್ತು ತುಂಟ ಸೊಂಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿದೆ.
  • ನೋರಾ ಕೂಡ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿದರೆ ಸುಂಟರಗಾಳಿ… ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೂರಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

29 ವರ್ಷದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ 51 ವರ್ಷದ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ!

Rashmika Mandanna vs Malaika Arora Dance Viral Video: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಲುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಬೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕಾಪಟ್ಟೆ ಗ್ಲಾಮರ್ರು ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಗ್ರಾಮರ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಥಕ ಥೈ ಎಂದು ಕುಣಿದಿರುವ ಥಾಮಾ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬೇಬಿ ಹಾಡು ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. 

ಪಾಯ್ಸನ್ ಬೇಬಿ ಹಾಡು ಹಿಟ್ ಹಾಗಿರುವುದು 29 ವರ್ಷದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ. 51 ವರ್ಷದ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಮೈಮಾಟಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕೆಯ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ. ತನ್ನ ನಗು, ನಟನೆಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿಯರನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿವಾಳಿಸಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣರನ್ನು ಮಲೈಕಾ ಒಂದೇ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತುಂಟ ಸೊಂಟವನ್ನು ಬಳುಕಿಸಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬೇಬಿ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ 13 ಗಂಟೆಗೆ 39 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡು ನೋಡಿದ ಬಹುತೇಕರು ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿರುವುದು ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾಗೆ ಅಂತಲೂ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. 

ಮಲೈಕಾ ಮೈಮಾಟ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬೇಬಿ ಹಾಡಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ನೋಡುಗರ ಪಾಲಿಗೆ ರಸದೂಟ. ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಎದುರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಪ್ಪೆ ಸಪ್ಪೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿದವರು. ಥಾಮಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಇನ್ನೂ ಢಿಫರೆಂಟ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಥಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಅರೋರಾಗೂ ಮುನ್ನ ನೋರಾ…
ಥಾಮಾ ಸಿನಿಮಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಾಯಕಿಯಾದರೂ ಆಕೆಗೆ ಸರಿ ಸಮನಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ. ನೋರಾ ಕೂಡ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿದರೆ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಥರ. ನೋಡುಗರು ತೂರಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನೋರಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಥಾಮಾ ಸಿನಿಮಾದ ದಿಲ್ಬರ್ ಕಿ ಆಂಖೋಂ ಕಾ ಹಾಡು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ನೋರಾ ನಂತರ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಈಗ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬೇಬಿ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿತ್ತು ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ! ಕಾರಣ ಅದೊಂದೇ ಸೀನ್..‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ʼಶೋಭಿತಾ ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಲ್ಲ..ʼ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ!  

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

