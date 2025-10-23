ಸ್ಕೂಲ್‌ ಟೀಚರ್‌ ಆಗುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಟಿ! ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, 52ರಲ್ಲೂ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಆದ ಸಿಂಗಲ್‌ ಸುಂದರಿ

Malaika Arora: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ನಟಿಯ ವಯಸ್ಸು 52 ಆಗಿದ್ದರೂ ಈಕೆಗಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿರೋಯಿನ್ ಮತ್ತೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇಯಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರಿಗೆ 52 ವರ್ಷ. ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಅವರು. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು ನಾಯಕಿ ಅಲ್ಲ.. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಮೀರಿದ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಾಡಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಈಗಲೂ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 52 ವರ್ಷ. ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಾದ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯುವ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ.. ಅವರು ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಯುವ ನಾಯಕಿಯರಿಗೂ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ನಾವು ಈಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ.. ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ.
ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮಲೈಕಾ ಅವರ 52 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 1973 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಜಾಯ್ಸ್ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪ್ ಮಲಯಾಳಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಪಂಜಾಬಿ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಮಲೈಕಾ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಲೆ, ಜಾಝ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು.
ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮಲೈಕಾ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ದಿಲ್ ಸೇ ಚಿತ್ರದ 'ಚಯ್ಯ ಚಯ್ಯ' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಅನೇಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಅವರು 'ಮುನ್ನಿ ಬದ್ನಾಮ್ ಹುಯಿ' (ದಬಾಂಗ್), 'ಕಾಲ್ ಧಮಾಲ್' (ಕಾಲ್), 'ಆಪ್ ಜೈಸಾ ಕೋಯಿ', 'ಹೇ ಬೇಬಿ', 'ಪಾಂಡೆ ವಿಸ್ಲ್' ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟಿಸಿದ 'ಪಾಯ್ಸನ್ ಬೇಬಿ' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಟಿಸಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಹೋದರ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾಯಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಲೈಕಾ ಈಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.