ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ, ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹರ್ಷ್ ಮೆಹ್ತಾ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಲೈಕಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ್ ಇಟಲಿಯ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಸ್ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ.. ʼಇದು ಪಿಆರ್ ಫೋಟೋದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲೈಕಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಪಿಆರ್ ಗಿಮಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆʼ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಫೋಟೋಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್, ʼಇದು ಯಾವುದೋ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರವೇ?ʼ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ʼಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಅವಳು ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Malaika’s Valentine at Trevi Fountain??
ಇನ್ನು ಮಲೈಕಾಗೆ 52 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹರ್ಷನಿಗೆ 33 ವರ್ಷ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಮಲೈಕಾ ನಡುವೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿತ್ತು. ಮಲೈಕಾ ನಟನಿಗಿಂತ 12 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು.
ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲೈಕಾ ತುಂಬಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹರ್ಷ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಲೈಕಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರವೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ.