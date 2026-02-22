English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳಿಗೂ ಆಂಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು: ತನಗಿಂತ 19 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲವ್

ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳಿಗೂ ಆಂಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು: ತನಗಿಂತ 19 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲವ್

Malaika Arora new boyfriend: ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹರ್ಷ್ ಮೆಹ್ತಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಟಲಿಯ ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 22, 2026, 02:44 PM IST
  • ಮಲೈಕಾಗೆ 52 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹರ್ಷನಿಗೆ 33 ವರ್ಷ
  • ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ

ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳಿಗೂ ಆಂಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು: ತನಗಿಂತ 19 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲವ್

ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ, ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹರ್ಷ್ ಮೆಹ್ತಾ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಲೈಕಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ್ ಇಟಲಿಯ ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೈರಲ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ.. ʼಇದು ಪಿಆರ್ ಫೋಟೋದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲೈಕಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಪಿಆರ್ ಗಿಮಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆʼ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಫೋಟೋಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್, ʼಇದು ಯಾವುದೋ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರವೇ?ʼ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ʼಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಅವಳು ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‌ 

Malaika’s Valentine at Trevi Fountain??
by u/Paranoid_xxx in BollyBlindsNGossip

ಇನ್ನು ಮಲೈಕಾಗೆ 52 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹರ್ಷನಿಗೆ 33 ವರ್ಷ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಮಲೈಕಾ ನಡುವೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿತ್ತು. ಮಲೈಕಾ ನಟನಿಗಿಂತ 12 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು.

ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲೈಕಾ ತುಂಬಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹರ್ಷ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಲೈಕಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರವೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

