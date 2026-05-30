Malaika Arora Love story: ನಟಿಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಟಿಯರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 52 ವರ್ಷದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ತಮ್ಮ ವಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಟ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಟಿಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರು ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿತ್ತು. ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಮಲೈಕಾಗಿಂತ 12 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ನಟ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅದೆಷ್ಟೊ ಬಾರಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಸಂಬಂಧವು ಮುರಿದುಬಿತ್ತು.
ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ತನಗಿಂತ 19 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹರ್ಷ್ ಮೆಹ್ತಾ ಜೊತೆ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಲೈಕಾ ತೀವ್ರ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾದರು.
ಈಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಲೈಕಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಾನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಾಲಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ತಾನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಡಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಸರು.
“ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಖರ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಾನು ನನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಿಜವಾದ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ, ”ಎಂದು ಮಲೈಕಾ ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ - ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇವು ನನ್ನನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ”ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.