ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! 52 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ್ರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ..

Malaika Arora: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಾಕ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊಗಾಗಿ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈನ ಎಂಎಂಆರ್ಡಿಎ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಗಾಯಕ ಎನ್ರಿಕ್ ಇಗ್ಲೇಷಿಯಸ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು , ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 'ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಈ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ ಮಲೈಕಾ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಲೈಕಾ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ನಯವಾದ ಬಿಳಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಅವರು ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು. ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಮೇಕಪ್ ಧರಿಸಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಮಲೈಕಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಎನ್ರಿಕ್ ಅವರ ಹಿಟ್ಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮಲೈಕಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, 'ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಲೈಕಾ ತನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸುಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಅರ್ಬಾಜ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ರಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬರು, 'ನಕಲಿ ಮಾಹಿತಿ, ಅವರು ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, 'ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
