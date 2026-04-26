ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಗ್ಲಾಮರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿರುವ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

malaika aroras fitness: ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು 20 ವರ್ಷದವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ನಡೆಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಪಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾಡಿಕಾನ್ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು. ಹಳೆಯ ಹಾಲಿವುಡ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಲೋಹೀಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಈ ಉಡುಗೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಯಿತು.
ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಈ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದ್ರವ ಲೋಹದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಭುಜಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅವರ ದೇಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಈ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಷ್ಟು ಅವರ ಮೇಕಪ್ ತುಂಬಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ದವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರಿಸಿ, ಉಡುಪಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಮೇಕಪ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿಯಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು. ಗೌನ್ನ ಸೀಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವು ಅವರ ಎತ್ತರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೋರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ನಡೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿತು.
ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಯಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಅಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹಿಂದೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಅವರ ಬಲವಾದ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಭುಜಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು. ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ದೈನಂದಿನ ತೋಳಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅವಳ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ನಂಬಲ್ಲ. ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವೂ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವಳು ನಂಬುತ್ತಾಳೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಲೈಕಾ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದು ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
