English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ನಟಿಯರಿಗೆ ಒಳ ಉಡುಪು ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡಿ, ರೂಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು.! ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಮುಖವಾಡ ಬಯಲು

ನಟಿಯರಿಗೆ ಒಳ ಉಡುಪು ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡಿ, ರೂಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು.! ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಮುಖವಾಡ ಬಯಲು

Justice Hema Committee : ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸಹ ನಟಿಗೆ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಐಶಾರಾಮಿ ರೂಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಡ್‌ಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 27, 2026, 07:33 PM IST
    • ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸಹ ನಟಿಗೆ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
    • ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
    • ಐಶಾರಾಮಿ ರೂಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಡ್‌ಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ.

Trending Photos

camera icon8
RCB ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದರೂ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆರೆಂಜ್‌, ಪರ್ಪಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು.. ಕನ್ನಡಿಗ?
camera icon6
SSLC ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ.. ಎಕ್ಸಾಂ ಯಾವಾಗ?
camera icon5
Gold rate
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಜೋರು! ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ..
camera icon6
Sangeetha Sringeri love
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗೀತ ಶೃಂಗೇರಿ!.. ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ನಟಿಯರಿಗೆ ಒಳ ಉಡುಪು ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡಿ, ರೂಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು.! ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಮುಖವಾಡ ಬಯಲು

Mollywood reveals : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಲಯಾಳಂ ನಟರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ನಟನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸಹನಟನಿಗೆ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ನಟ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಟಿಗೆ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ನಟ ತನ್ನ ಸಹ ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.. ಈ ನಟ ಯಾರು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ..   

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೇಮಾ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯು ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ನಟರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಶಾಕೊ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. 

ಇದರ ನಡುವೆ ಮಲಯಾಳಂನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಂಜಾ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ನಟನ ಗುರುತು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Hema reportsMollywood Newscasting couchMalayalam ActorLingerie

Trending News