ನಟಿಯರಿಗೆ ಒಳ ಉಡುಪು ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡಿ, ರೂಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು.! ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಮುಖವಾಡ ಬಯಲು

Mollywood reveals : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಲಯಾಳಂ ನಟರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ನಟನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸಹನಟನಿಗೆ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ನಟ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಟಿಗೆ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ನಟ ತನ್ನ ಸಹ ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.. ಈ ನಟ ಯಾರು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ..
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೇಮಾ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯು ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ನಟರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಶಾಕೊ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು.
ಇದರ ನಡುವೆ ಮಲಯಾಳಂನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಂಜಾ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ನಟನ ಗುರುತು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.