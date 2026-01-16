English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
 jagathy sreekumar real life: 50 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಾಸ್ಯನಟ, ಖಳನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ನಟರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ನಟನಿಗೆ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಕಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 16, 2026, 12:53 PM IST
  • ಜಗತಿ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
  • ಅವರು ಜನವರಿ 5, 1951 ರಂದು ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಬಳಿಯ ಜಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು

jagathy sreekumar: ಜಗತಿ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಜನವರಿ 5, 1951 ರಂದು ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಬಳಿಯ ಜಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ, ದಿವಂಗತ ಎನ್.ಕೆ. ಆಚಾರಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಈ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವು ಜಗತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಟನೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ರಂಗ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 'ಜಗತಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಮತ್ತು 1975 ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಟ್ಟಂಬಿಕಲ್ಯಾಣಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ನೀಡಿತು.. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಹಾಸ್ಯದ ರಾಜ' ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗತಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜಗತಿ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಮುಖಭಾವಗಳ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ದೇಹ ಭಾಷೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಕಿಲುಕ್ಕಂ, ಯೋಧ, ಮೀಸಾ ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ನಂದನಂ ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-BBK12: ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ

ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಡಿವೇಲು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ 'ನೇಸಮಣಿ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮೂಲತಃ ಜಗತಿ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಮೊದಲ ನಟ ಅವರು. ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.. 

ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಜಗತಿ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ 1,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಮಾರ್ಚ್ 10, 2012 ರಂದು, ಒಂದು ದುರಂತ ಅಪಘಾತವು ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಘಾತದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಿತು. ಆ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಜಗತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಮಲಪ್ಪುರಂ ಬಳಿಯ ತೆಂಜಿಪಾಲಂ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಅವರ ತಲೆ, ಎದೆ, ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿ, ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ತೀವ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು.

ಅಪಘಾತವು ಅವರ ಮಾತು ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ನಗುವನ್ನು ತಂದ ಕಲಾವಿದ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಜಗತಿ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಆದರೂ ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ದಶಕದ ದೀರ್ಘ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಸಿಬಿಐ ಸರಣಿಯ ಐದನೇ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ವಾಲಾ ಎಂಬ ಜೊಂಬಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಬಿಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ..  

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

