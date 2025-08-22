English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼಆ ರಾಜಕಾರಣಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೋಟೆಲ್‌ ರೂಂಗೆ ಕರೆದು...ʼ: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

Rini Ann George: 'ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆ ರಿನಿ ಅವರು ಆ ನಾಯಕನಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಆ ನಾಯಕನ ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 22, 2025, 03:02 PM IST
    • ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ರಿನಿ ಆನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
    • ʼರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ನಾಯಕ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದʼ
    • ನಾಯಕನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ರಿನಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ

ʼಆ ರಾಜಕಾರಣಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೋಟೆಲ್‌ ರೂಂಗೆ ಕರೆದು...ʼ: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

Rini Ann George: ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ರಿನಿ ಆನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ನಾಯಕ ತಮಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನಟಿಯನ್ನು ಫೈವ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಬರುವಂತೆಯೂ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ನಾಯಕನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ರಿನಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 20 ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆ ರಿನಿ ಅವರು ಆ ನಾಯಕನಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಆ ನಾಯಕನ ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದಾಗ ರಿನಿ ಆ ನಾಯಕನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕ ಶಾಸಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಿನಿ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, 'ಆ ನಾಯಕನಿಂದ ನನಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಹೋಗಿ, ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಅವಾಜ್‌ ಹಾಕಿದರು, ಯಾರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಿನಿ ಅವರು ನಾಯಕನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆತ 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಎಂದೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ʼಆತ ಒಮ್ಮೆ ಫೈವ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂಂ ಬುಕ್‌ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಎಂದಿದ್ದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂತರ ಅದೇ ವಿಷಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಜನರು ದೂರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಕನಿಷ್ಠ ಇಷ್ಟನ್ನಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ʼನಾನು ಆ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ನನಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ, ಆ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಮೇಜ್ ಈಗ ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ. ದೂರು ನೀಡಿದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ರಿನಿ ಎನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ರಿನಿ ಆನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ʼನನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ʼಆ ನಾಯಕನಿಂದ ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮಾತ್ರ ತಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ನಾಯಕ ತನ್ನನ್ನು ಶೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದ. ಆದರೆ ಆ ನಾಯಕನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವಳು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆʼ ಎಂದು ರಿನಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Rini Ann GeorgeRini Ann George allegationsRini Ann George latest statement

