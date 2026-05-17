Must Watch movies on Ott : ಇಂದು ಭಾನುವಾರ, ಬಹುತೇಕ ಜನರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಕೈ ಪೈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾರರ್, ಸೈಕೋ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಕಾಮಿಡಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜಾನರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಆಸೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೀವು ಹಾರರ್ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
Must watch Horror Movies on ott : ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಒಟಿಟಿ (OTT free movies) ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ನೋಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಹೌದು, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ (Amazon Prime Video) ಲಭ್ಯವಿರುವ 18+ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಲಯಾಳಂನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ‘ಉಡಲ್’ (Udal movie) ಸದ್ಯ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಶ್ಲೀಲ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಹಾಗಂತ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಅವೇ ಇವೆ ಅಂತಲ್ಲ.. ಅದರಾಚೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಕಥಾಹಂದರ ಇದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ : ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ. ಮಾವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೂಡ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸೊಸೆಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ.
ಅತ್ತೆ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಹತಾಶಳಾಗಿದ್ದ ಸೊಸೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಪ್ರೀಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ.. ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ, ಕಿವಿ ಕೇಳದ ಮಾವನ ಎದುರೇ ಈ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಆ ಅಸಹಾಯಕ ಮಾವ ಸೊಸೆಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ? ಎಂಬುದೇ 'ಉಡಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಕಥಾಹಂದರ..
ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಅಥವಾ ಅದ್ದೂರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಕೊಲೆಯ ಸುತ್ತ ಸಾಗಿದರೆ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಆ ಕೊಲೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಸೇಡಿನ ಆಟವಾಗಿದೆ. ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ಮಾವ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ : ಇದು ಹಾರರ್ (ದೆವ್ವದ) ಸಿನೆಮಾ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ (ವಿರಾಮ) ದೃಶ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿರಾಮದ ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೀಟಿನ ತುದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರಿ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೈಚಳಕ : ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ (BGM) ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಬಹುತೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.