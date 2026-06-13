Drishyam 3: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು (Thriller Cinema ಹಲವರ ಫೆವರೀಟ್ ಜಾನರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೃಶ್ಯಂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಂ ಚಿತ್ರ (Drishyam Movie), 2026ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಭಾಗವೂ ರಿಲೀಸ್ ಕಂಡಿತ್ತು. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ (Mohanlal) ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಂಡ ಬರೀ 28 ದಿನಕ್ಕೆ "ದೃಶ್ಯಂ 3" ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡುತ್ತಿದೆ (Drishyam 3 OTT Release Date).
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನರ್ಗೆ ಹೊಸ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ, ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಅದು "ದೃಶ್ಯಂ". ಕ್ರೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನರಿನಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರೀ ಹಣವೂ ಗಳಿಸಿತ್ತು, ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿತ್ತು. ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯಂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ತದನಂತರ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್!
ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನರ್ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ 'ದೃಶ್ಯಂ 3', ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿತ್ತು. ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ 235.55 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಸಕ್ಲಿಂಕ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ "ದೃಶ್ಯಂ 3"?
ಇನ್ನು ಜಾರ್ಜ್ ಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆ ಯಾವಾಗ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯಂ 3 ರ ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ, ನಂತರ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದಿವೆ.