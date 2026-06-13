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Drishyam 3 OTT: ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಸಿನಿಮಾ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಓಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ! ಯಾವಾಗ?

Drishyam 3 Release: ಮೋಹನ್‌ ಲಾಲ್‌ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಂಡ ಬರೀ 28 ದಿನಕ್ಕೆ "ದೃಶ್ಯಂ 3" ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡುತ್ತಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 13, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:53 PM IST
Drishyam 3 OTT: ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಸಿನಿಮಾ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಓಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ! ಯಾವಾಗ?

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Prajwal B

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Drishyam 3 OTT: ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಸಿನಿಮಾ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಓಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ! ಯಾವಾಗ
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