Malika Arora Marriage: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ನಟ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಮಲೈಕಾ, ಆಗ ಕೇವಲ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2002ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಗಂಡುಮಗುವಾಯಿತು. ನಂತರ 18 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಳಿಕ, 2016ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಶುರಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇವರಿಗೆ ಮಗುವೂ ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಕೂಡಾ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ನಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮಲೈಕಾಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯವ್ವನದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು,
"ನಾನು ನನ್ನ ಯವ್ವನದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ – ಮದುವೆಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮದುವೆ ಎಂಬುವುದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹುಡುಗಿಯರು ಬೇಗ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ನಾನು ಮದುವೆಯಾದಾಗ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಮಲೈಕಾರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಟಿ ನಗುಮುಖದಿಂದ, "ಎಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ಕೋರ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್
ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ದೂರವಾದರು. ಸಿಂಘಮ್ ಅಗೇನ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ “ಅಭಿ ಸಿಂಗಲ್ ಹೂ ಮೈ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ದೃಢವಾಯಿತು. ಮಲೈಕಾ ಕೂಡ ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡದ್ದರು. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಮಲೈಕಾಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಸಮಯ ಎದುರಾಯಿತು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರಾಶೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೂ ನಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಟಿಯ ಈ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ಈಗ ಮಲೈಕಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆಯೇ, ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
