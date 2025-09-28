English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?

Mallamma Bigg Boss Remuneration : ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 28, 2025, 06:05 PM IST
  • ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ
  • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಣ
  • ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸಂಭಾವನೆ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?

Who is Mallamma Bigg Boss : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ʻರೀಲ್ಸ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ʼ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿರುವ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಈಗ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೆಲಸನವನ್ನು ಅರಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು.  

ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಮನೋಜ್‌ ಕುಮಾರ್.‌ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Bigg Boss 12 : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಕಿಚ್ಚನಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ! ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಬೋಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಟೈಲ್‌, ಪಂಚ್‌ ಡೈಲಾಗ್‌ ಮನೋಜ್‌ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. 

ಆ ಬಳಿಕ ಮನೋಜ್‌ ಅವರು 'ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಟಾಕ್ಸ್‌' ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್‌ ಆಗಿರುವ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ನಲ್ಲಿ 1.69 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ‌ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ 16 ಸಾವಿರ ಫಾಲೋವರ್ಸ‌ ಇದ್ದಾರೆ.  

ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವಾರಕ್ಕೆ 50000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರವಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲತ್ತಾರಾ? ಎಷ್ಟು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. (ಇದು ವರದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವೈರಲ್‌ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲ.)  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ... ಕರುನಾಡ ವೈಭವ ಸಾರುವ ಈ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ!

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

