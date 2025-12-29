Malu Nipanal Interview : ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಾಯಕ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾರೇ ವಿನ್ನರ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅವರ ಮಾತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಆಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ವಾರಂತ್ಯ ಏಕಾಎಕಿ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯಿತು. ಸೂರಜ್ ಮತ್ತು ಮಾಳು ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮಾಳು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಸಮಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಿಲ್ಲಿನ ಕೆಣಕಿ ಉಳಿದವರುಂಟೆ..! ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ
ನಾನು ಫಿನಾಲೆ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ನನಲ್ಲಿ ಛಲ, ತಾಳ್ಮೆ, ಜನ ಬೆಂಬಲ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು. ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಂದೆ, ಆದರೆ 13 ವಾರ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿಸಿದರು, ಗೆಲ್ಲಿಸದೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರಾ..? ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಡಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು, ಎಷ್ಟೋ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ನಾನು ಹೊರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಳು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂದುಕೊಂಡಂತಲ್ಲ ಪ್ರಭಾಸ್.. ನಟಿಗೆ ಇಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಹ ಕೊಟ್ರಂತೆ..! ಶಾಕಿಂಗ್ ರಹಸ್ಯ ರಿವೀಲ್
ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಗೆಲುವಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಳು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವುದು ಅವರ ಪ್ರೇಮ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೂ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಂದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ, ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ.. ಓಕೆ ಆದರೆ ಅವನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಗಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೇ ವಿನ್ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಡು ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದರು.