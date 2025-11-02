ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಕರೆಯೋದು ಈ ನಟನನ್ನು ಮಾತ್ರ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Mamata Banerjee: ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯ ಕಳುಹಿಸಿದವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ “ಎಕ್ಸ್” ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ನ್ನು ತಮ್ಮ “ಸಹೋದರ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಶುಭಾಶಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ — “ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ” ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಮತಾ ಶಾರುಖ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಕಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾದಾಗ, ಮಮತಾ ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ — “ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಚಿಂತೆ ಆಯಿತು. ಅವರು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಡುವಿನ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ತವರು ರಾಜ್ಯವೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಇದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
A Very Happy Birthday to my brother Shah Rukh Khan!
May you continue to enrich Indian cinema with your remarkable talent and charisma.@iamsrk
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 1, 2025
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದೆ — 2012 ಮತ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ 2024ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ. ಚೇನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೂರು ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಕೆಕೆಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಂಕಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.