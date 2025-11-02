English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಕರೆಯೋದು ಈ ನಟನನ್ನು ಮಾತ್ರ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಕರೆಯೋದು ಈ ನಟನನ್ನು ಮಾತ್ರ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Mamata Banerjee: ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟನನ್ನು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಗೆ ಸಹೋದರನ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 2, 2025, 05:01 PM IST
  • ತಮ್ಮ “ಎಕ್ಸ್” ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಟನನ್ನು “ಸಹೋದರ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಶುಭಾಶಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Trending Photos

44ನೇ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲೂ ಯಂಗ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡುವ ಸುಂದರಿ! ನಟಿ ಸ್ನೇಹ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Actress Sneha
44ನೇ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲೂ ಯಂಗ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡುವ ಸುಂದರಿ! ನಟಿ ಸ್ನೇಹ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಈ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು!
camera icon8
Indian Railways
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಈ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು!
5 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ!
camera icon8
Luckiest Zodiac: Good luck
5 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ!
ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹ! ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ಗೆ ಇದು ವರದಾನ
camera icon5
Diabetes
ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹ! ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ಗೆ ಇದು ವರದಾನ
ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಕರೆಯೋದು ಈ ನಟನನ್ನು ಮಾತ್ರ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Mamata Banerjee: ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್‌ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯ ಕಳುಹಿಸಿದವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ “ಎಕ್ಸ್”  ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್‌ನ್ನು ತಮ್ಮ “ಸಹೋದರ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಶುಭಾಶಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ — “ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ” ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 44ನೇ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲೂ ಯಂಗ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡುವ ಸುಂದರಿ! ನಟಿ ಸ್ನೇಹ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಮಮತಾ ಶಾರುಖ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಕಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾದಾಗ, ಮಮತಾ ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ — “ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಚಿಂತೆ ಆಯಿತು. ಅವರು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಡುವಿನ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ತವರು ರಾಜ್ಯವೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಇದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ "45" ಚಿತ್ರದ "AFRO ಟಪಾಂಗ್‌" ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ‌!

 

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದೆ — 2012 ಮತ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ 2024ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ. ಚೇನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೂರು ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಕೆಕೆಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಂಕಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.
 

Mamata Banerjee calls Shah Rukh Khan as her brotherShah Rukh Khan 60th birthdayShah Rukh Khan BirthdayBollywood superstarMamata Banerjee wishes Shah Rukh Khan

Trending News