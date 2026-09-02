Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅಸ್ವಸ್ಥ.. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು..! ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.. ಏನಾಯ್ತು ನಟಿಗೆ?

ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅಸ್ವಸ್ಥ.. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು..! ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.. ಏನಾಯ್ತು ನಟಿಗೆ?

Mamitha Baiju : ನಟಿ ಮಾಮಿಥಾ ಬೈಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ನಟಿ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ನಟಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು..? ಸದ್ಯ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Sep 02, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:52 PM IST
ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅಸ್ವಸ್ಥ.. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು..! ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.. ಏನಾಯ್ತು ನಟಿಗೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಈ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ!
2
3
4
5