Mamta Kulkarni: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಹುಡುಗರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಇಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ಅಭಿನಯ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದರು.
ಅವರು ದಿಢೀರ್ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಬಿಡುವುದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡಿದವು. ಕೆಲವರು ಅವರು ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಅವರು ಡ್ರಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಾಗಿಸಲು ಮುಂದಾದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 24 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿಜ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, “ನಾನು 1996ರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗಗನ್ ಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಸಿನಿರಂಗ, ಖ್ಯಾತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಶಾಂತಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಾಲಿವುಡ್ ತೊರೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ,” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಮತಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, “ನಾನು ಹಲವು ವರ್ಷ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೆ. 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಥವಾ ಖ್ಯಾತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇಂದು ಶಾಂತಿ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಖ್ಯಾತಿ, ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳ ಬಳಿಕ ಜೀವನದ ನಿಜ ಅರ್ಥವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನಕಥೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ — ಖ್ಯಾತಿ, ಹಣ, ಶಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಆದರೆ ಮನದ ಶಾಂತಿ ಶಾಶ್ವತ.