English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಲ್ಲ, ಅವನು! ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದರೂ ಭೂಗತ ದೊರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ನಟಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತು

ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಲ್ಲ, ಅವನು! ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದರೂ ಭೂಗತ ದೊರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ನಟಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತು

Dawood Ibrahim news : ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 30, 2025, 04:30 PM IST
    • ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
    • ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
    • 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಳಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ.

Trending Photos

ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
camera icon6
Ruchaka Mahapurusha Rajyog
ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
&#039;ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್&#039; ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
camera icon12
Puneeth Rajkumar Death
'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ ʻರಾಜಕುಮಾರʼ.. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon10
Puneeth Rajkumar 4th anniversary
ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ ʻರಾಜಕುಮಾರʼ.. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 3 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ.. ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌
camera icon5
Trigrahi Yoga
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 3 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ.. ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌
ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಲ್ಲ, ಅವನು! ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದರೂ ಭೂಗತ ದೊರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ನಟಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತು

Mamta Kulkarni on Dawood ibrahim : 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಳಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ. 2002 ರಲ್ಲಿ, 2000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪದ ನಂತರ, ನಟಿ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ವಿಕ್ಕಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಮಹಾಕುಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು, ನೇರವಾಗಿ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರರಾದರು.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ಮಮತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿವಾದದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವರ ಹೆಸರು ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಡಾನ್ ಛೋಟಾ ರಾಜನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. 1998 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಿಷಾ ಗೌಡಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಪತ್ನಿ! ಭಾರತಿ ಪ್ರಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌

'ಚೀನಾ ಗೇಟ್' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಮಮತಾ ಅವರ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ರಾಜನ್ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಮಮತಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದರ ಮಧ್ಯ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋರಖ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಮತಾ, "ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಘಟನೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿವೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು, ಅವನ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಅಪರಾಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅವರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ..! ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ S ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಾಂತಾರ ನಟ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುಗೇಟು

ನನಗೆ ದಾವೂದ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ (ವಿಕಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ) ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಾವೂದ್‌ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಮತಾ ಹೇಳಿದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Mamta Kulkarnidawood ibrahimMamta Kulkarni on Dawood Ibrahim

Trending News