ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಲ್ಲ, ಅವನು! ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದರೂ ಭೂಗತ ದೊರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ನಟಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತು

Mamta Kulkarni on Dawood ibrahim : 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಳಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ. 2002 ರಲ್ಲಿ, 2000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪದ ನಂತರ, ನಟಿ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ವಿಕ್ಕಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಮಹಾಕುಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು, ನೇರವಾಗಿ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರರಾದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ಮಮತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿವಾದದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವರ ಹೆಸರು ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಡಾನ್ ಛೋಟಾ ರಾಜನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. 1998 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
'ಚೀನಾ ಗೇಟ್' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಮಮತಾ ಅವರ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ರಾಜನ್ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಮಮತಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದರ ಮಧ್ಯ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಮತಾ, "ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಘಟನೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿವೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು, ಅವನ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಅಪರಾಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನನಗೆ ದಾವೂದ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ (ವಿಕಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ) ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಾವೂದ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಮತಾ ಹೇಳಿದರು.