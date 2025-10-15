ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಿಂತ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದೇ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ : ಗೂಳಿ ಚಿತ್ರ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ 

Mamta Mohandas news : ನಟಿ ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮಾಯೂಕ್ಕಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, 2006 ರಲ್ಲಿ 'ಶಿವಪತಿಕಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
2007 ರಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ಗೂಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಮಮತಾ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ನಟಿ ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗುರು ಎನ್ ಆಲು, ತಡ್ಡೈಯರತ್ ಠಕ್ಕು ಮತ್ತು ಎನಿಮಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದವು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಮಹಾರಾಜ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಟ ಅರುಳ್ ನಿಧಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.