English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಿಂತ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದೇ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ : ಗೂಳಿ ಚಿತ್ರ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ 

ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಿಂತ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದೇ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ : ಗೂಳಿ ಚಿತ್ರ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ 

Mamta Mohandas: ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗುದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 15, 2025, 11:06 AM IST
    • ನಟಿ ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
    • ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
    • ಗೂಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು.

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
camera icon7
Gold
ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ವೃದ್ಧರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ! ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ
camera icon5
Baba Vanga 2088 prediction
ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ವೃದ್ಧರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ! ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
camera icon5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ..? ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.!
camera icon5
Gold And Silver Rate
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ..? ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.!
ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಿಂತ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದೇ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ : ಗೂಳಿ ಚಿತ್ರ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ 

Mamta Mohandas news : ನಟಿ ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮಾಯೂಕ್ಕಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, 2006 ರಲ್ಲಿ 'ಶಿವಪತಿಕಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

2007 ರಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ನಟನೆಯ ಗೂಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಮಮತಾ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಹಾಸಿಗೆ, ಹೊದಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ : ಜೈಲಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಭೇಟಿ

ನಟಿ ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗುರು ಎನ್ ಆಲು, ತಡ್ಡೈಯರತ್ ಠಕ್ಕು ಮತ್ತು ಎನಿಮಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದವು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಮಹಾರಾಜ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.  

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಟ ಅರುಳ್ ನಿಧಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Actress mamta mohandasmamta mohandas MoviesMamta Mohandas tamil Movies

Trending News