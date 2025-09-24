"ನಯನತಾರಾ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು" ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

nayanthara: ನಾಯನತಾರಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೇ ಸಾಕು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಮಡೊಂಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ "ಒಲಬ್ಬಯ್ಯೋ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಹೋಮಮ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಈ ಸುಂದರ ನಟಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿ ಈಗ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಮೋಹನದಾಸ್ ಒಬ್ಬರು. ಯಮಡೊಂಗ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಮತಾ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಮತಾ ಮೋಹನದಾಸ್ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಸುಂದರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮಮತಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಮತಾ ಮೋಹನದಾಸ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ನಯನತಾರಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ ಇದೀಗ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್.! ಈಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ
ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಮಮತಾ ಹೇಳಿದರು. ಬೇರೆ ನಾಯಕಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಯಕಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಮಮತಾ ಹೇಳಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರ ನಾಯಕಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ನಾಯಕಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಮಮತಾ ನಯನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.