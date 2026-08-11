/ಮಂಗಳಗೌರಿ ಮದುವೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಖ್ಯಾತ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ. ಜನಪ್ರಿಯ ‘ಮಂಗಳಗೌರಿ ಮದುವೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿತೂರಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.
ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಂಗಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಹಾಗೂ ಮಂಟೆಸ್ವಾಮಿ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗದ ಮೂಲಕವೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
‘ಮಂಗಳಗೌರಿ ಮದುವೆ’ಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಟ
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ‘ಮಂಗಳಗೌರಿ ಮದುವೆ’ಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿತೂರಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ‘ಮಂಗಳಗೌರಿ ಮದುವೆ’ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು.
‘ಮಿಲನ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ನಟನೆ
ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿತೂರಿ ಅವರು ‘ಮಂಗಳಗೌರಿ ಮದುವೆ’ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾದ ‘ಮಿಲನ’ ನಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕಿರುತೆರೆಯ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಕಿರುತೆರೆಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಸಹ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು.
ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಯಣ
ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಲಾ ಪಯಣ ಕೇವಲ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನದಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಟೆಸ್ವಾಮಿ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗದ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಂಟೆಸ್ವಾಮಿ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗದ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಂಗಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು.
ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಡನಾಟ
ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಲಾ ಬದುಕಿನಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟ. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ನಾಗಮಂಡಲ’ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಂಟೆಸ್ವಾಮಿ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗದ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು.
ಅವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸ್ವತಃ ಅವರನ್ನು ಗಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ದೊರೆತ ಮಹತ್ವದ ಗುರುತಿನಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಗಾಯನದ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗಾಯನವೂ ಅವರ ಶಕ್ತಿ
ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ನಟ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅವರ ಕಲಾ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನದಲ್ಲೂ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಂಟೆಸ್ವಾಮಿ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾನಪದ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು, ನಂತರ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು.
ಸಹಜ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಜ ಅಭಿನಯವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವೂ ಅಂತಹದ್ದೇ. ‘ಮಂಗಳಗೌರಿ ಮದುವೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ದೀರ್ಘ ರಂಗಭೂಮಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕಲಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ
ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿತೂರಿ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರ ಪಯಣ ಇದೀಗ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಗಾಯನದ ಮೂಲಕವೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ವಲಯದವರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖ
‘ಮಂಗಳಗೌರಿ ಮದುವೆ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕಲಾ ಬದುಕಿನ ಬಹುಪಾಲು ರಂಗಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೇ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ರಂಗಾನುಭವ, ಮಂಟೆಸ್ವಾಮಿ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗದ ಗಾಯನ ಹಾಗೂ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಅವರ ಕಲಾ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಾಗಿವೆ.
ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿತೂರಿ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಲೋಕ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉಳಿಯಲಿವೆ.