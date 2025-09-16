English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಈ ಗಾರೆ ಕೆಲಸದಾತ ಇಂದು ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ.! 40 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ

Successful Actors : ಇವರು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಅನೇಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಪೋಷಕ ನಟ ಮತ್ತು ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಈಗ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 16, 2025, 08:40 PM IST
    • ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಅನೇಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
    • ಮೊದಲು ಪೋಷಕ ನಟ ಮತ್ತು ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು..
    • ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

Laxman Meesala life : ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದರು. ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದೆಡೆ, ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಹೊಸ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.. 

ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್ ಐಕಾನ್ ತಾರೆಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಫಿಲ್ಮ್ ನಗರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಪೌರಾಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್‌ವಿ ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎಂಥಾ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʻನಾನು ಆ ನಟನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದೇ.. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುʼ : ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಖಳನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ... ಶಮಂತಕ ಮಣಿ, ವಂಗವೀಟಿ, ಆರ್‌ಎಕ್ಸ್ 100, ಜಾರ್ಜ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪಲಾಸ, ಜಾಂಬಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಭೀಮ್ಲ ನಾಯಕ್, ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಈ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೀಸಳ. ಪಾಯಲ್ ರಜಪೂತ್ ನಟಿಸಿದ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂಧನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌, 1800000000 ರೂ. ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಆ ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ!

ನಾವು ಪರ್ಲಕಿಮಿಡಿ ಬಳಿಯ ರಾಯಣಿಪೇಟೆಯವರು. ಓದುತ್ತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದೆ. ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಹೊಸ ಮನೆ, ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ದೀಕ್ಷಿತುಲು ಅವರಿಂದ ನಟನೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಂದು ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವರೇ ಕಾರಣ ನಟ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೀಸಳ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

