Mango Pachcha Movie: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ (Sandalwood) ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೊಸ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ "ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ" (Mango Pachcha) ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಜೂನ್ 5, 2026 ರಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಅಂದರೆ ಸೋದರಳಿಯ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ನಟಿಸಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಗಾಗಿ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರೇ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದಾದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ದಿಗ್ಗಜರು
ಹೌದು, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸೋದರಳಿಯ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ನ ಕಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಚಿತ್ರದ ಬ್ಯಾನರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ-ಕಿರಿಯ ನಟರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತೋಷ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 5 ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಇದೇ ಜೂನ್ 5ಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಣಲಿರುವ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭರಪೂರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಾ ಪ್ರಚಾರ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಶ್, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಮುಂತಾದ ಹಿರಿಯ ನಟರ ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ದರ್ಶನ್, ಸುದೀಪ್, ಯಶ್, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುವ ತಾರೆಯದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ-ನಟಿಯರನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಕಥೆಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್, ಹಾಡುಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅನುಭಬಿ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಜಲ್ ಕುಂದರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ A ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1 ಗಂಟೆ 35 ನಿಮಿಷ ಇರಲಾಗಿದೆ.