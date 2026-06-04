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Mango Pachcha: 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ'ಗಾಗಿ ಒಂದಾದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್! ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಸೋದಳಿಯನ ಚಿತ್ರ ನಾಳೆ ರಿಲೀಸ್‌

Kichcha Sudeep-Sanchith Sanjeev: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಅಂದರೆ ಸೋದರಳಿಯ ಸಂಚಿತ್‌ ಸಂಜೀವ್‌ ನಟಿಸಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಗಾಗಿ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರೇ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 04, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:23 PM IST
Mango Pachcha: 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ'ಗಾಗಿ ಒಂದಾದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್! ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಸೋದಳಿಯನ ಚಿತ್ರ ನಾಳೆ ರಿಲೀಸ್‌

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