12 ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ.. 55 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬದುಕು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಈ ನಾಯಕಿಯಿಂದ!

Manisha Koirala: ನಟಿ ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಿಷಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಆಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನಿಷಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಆದರೆ 12 ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಟಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1996 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಮನಿಷಾ ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾದರು . ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜೀವನಗಳು ನಾಶವಾದವು. 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟನ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
ವಿವೇಕ್ ಮುಶ್ರನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಮನಿಷಾ ಹೆಸರು ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಜೊತೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಆ ಭೇಟಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೀಲಕಾಂತಿ ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
'ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ 'ಖಾಮೋಶಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾನಾ ನಟಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೊರಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶೇಜರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Shilpa Shetty : ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪತಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಜಾರಿ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪೊಸೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ . ಆದರೆ ನಾನಾ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ಮನೀಷಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಆಗಲೂ ಮನೀಷಾ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ನಟಿ ಆಯೇಷಾ ಝುಲ್ಕಾ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಮನಿಷಾ ಕೋಪಗೊಂಡು, 'ನನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ದೂರವಿರಿ...' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅವನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಇವನ ಜೊತೆ ಪ್ರಣಯ.. ಕೊನೆಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದವನಿಂದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಸೌತ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!