ಮೂರೇ ವಾರಕ್ಕೆ Bigg Bossನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ನಟಿ 

Manju Bhashini remuneration: ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ (ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12) ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದವು. ಈ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಏಳು ಜನರನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಜಾನ್ವಿ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧ್ರುವಂತ್, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನ ಮೊದಲ ಫಿನಾಲೆ ಕಳೆದ ವಾರದ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಬಂದರು. ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಎಸ್ಎನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರು. ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡದ ಮಂಜು ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮಂಜು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಇದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಕಡಿಮೆ ಓಟ್ ಪಡೆದ ಅವರು, ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರು. ಈಗ, ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ವೀಕ್ಷಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು. ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಟಿ ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ,ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅನುಭವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ನನಗೆ ದೊರೆತ ಸಂಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟೂಮ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 2-3 ವಾರಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೋ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
