ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ?

Mansoor ali khan pataudi and Sharmila Tagore love story: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ಗೂ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಸುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ, ಬಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ನಾಯಕ ನವಾಬ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ರಾಣಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಗೆದ್ದ ಸೂಪರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ 1941ರ ಜನವರಿ 5 ರಂದು ಭೋಪಾಲ್ನ ನವಾಬ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮನ್ಸೂರ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೊದಲು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆಗ ಕಾಲ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನವಾಬ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು.
ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟೈಗರ್ ಪಟೌಡಿ ಎಂದೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಗರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನವಾಬ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು, ಶರ್ಮಿಳಾ ಕುಳಿತಿದ್ದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯೆಂದರೆ, ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಟೈಗರ್ ಶರ್ಮಿಳಾಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಹಲವಾರು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನವಾಬ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಇಬ್ಬರು 1969ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಭೋಪಾಲ್ನ ಕೊನೆಯ ನವಾಬ ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ ಪಟೌಡಿಯ ತಾಯಿ ಸಾಜಿದಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಷರತ್ತನ್ನು ತಲೆ ಗಿರ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇತ್ತು. ಟೈಗರ್ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಶರ್ಮಿಳಾ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ಆಯೇಷಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಅವರು ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನವಾಬ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ನಿಷೇಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶರ್ಮಿಳಾ ಮತ್ತು ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಸಬಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಸಬಾ ಅಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಭರಣ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಅವರು 46 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 310 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 33 ಶತಕ, 75 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
