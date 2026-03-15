English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ?

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನವಾಬ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿಯ ಸುಂದರ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಒಂದು.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 15, 2026, 05:50 PM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ನವಾಬ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್
  • ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ತಾಯಿ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿ
  • ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್

Trending Photos

camera icon6
camera icon5
Ugadi Festival
camera icon6
camera icon6
gold forecast
Mansoor ali khan pataudi and Sharmila Tagore love story: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್‌ಗೂ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಸುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೂ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೂ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ನಾಯಕ ನವಾಬ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ರಾಣಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಗೆದ್ದ ಸೂಪರ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ 1941ರ ಜನವರಿ 5 ರಂದು ಭೋಪಾಲ್‌ನ ನವಾಬ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮನ್ಸೂರ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೊದಲು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆಗ ಕಾಲ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನವಾಬ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. 

ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟೈಗರ್ ಪಟೌಡಿ ಎಂದೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಗರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನವಾಬ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು, ಶರ್ಮಿಳಾ ಕುಳಿತಿದ್ದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯೆಂದರೆ, ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಟೈಗರ್ ಶರ್ಮಿಳಾಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಹಲವಾರು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. 

ದೀರ್ಘಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನವಾಬ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಇಬ್ಬರು 1969ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಕೊನೆಯ ನವಾಬ ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ ಪಟೌಡಿಯ ತಾಯಿ ಸಾಜಿದಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಷರತ್ತನ್ನು ತಲೆ ಗಿರ್‌ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇತ್ತು. ಟೈಗರ್ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಶರ್ಮಿಳಾ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ಆಯೇಷಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. 

ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಅವರು ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನವಾಬ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ನಿಷೇಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶರ್ಮಿಳಾ ಮತ್ತು ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಸಬಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಸಬಾ ಅಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಭರಣ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಅವರು 46 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 310 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 33 ಶತಕ, 75 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Mansoor Ali Khan Pataudi Sharmila Tagore love storyTiger Pataudi Sharmila Tagore relationshipBollywood and cricket connectionNawab of Pataudi love story

Trending News