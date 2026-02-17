Marnami Movie: ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಮಾರ್ನಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಶಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಿತ್ವಿಕ್ ಮಠದ್ ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರಾ ಜೆ ಆಚಾರ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
‘ಮಾರ್ನಮಿ’ ಎಂದರೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ‘ಚೇತು’ ಮತ್ತು ‘ದೀಕ್ಷಾ’ ಎಂಬ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಮನುಷ್ಯನು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳ ಒಳನೋಟ ನೀಡುವ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿದೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.