English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 20ಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾದ ‘ಮಾರ್ನಮಿ’! ಕರಾವಳಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಶುರು!

ಫೆಬ್ರವರಿ 20ಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾದ ‘ಮಾರ್ನಮಿ’! ಕರಾವಳಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಶುರು!

ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಸಾರ ಹೊಂದಿರುವ ‘ಮಾರ್ನಮಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 17, 2026, 12:54 PM IST
  • ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಶಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಿತ್ವಿಕ್ ಮಠದ್ ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರಾ ಜೆ ಆಚಾರ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿದ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕ್ವೀನ್‌
camera icon8
Shine Shetty
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿದ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕ್ವೀನ್‌
Baba Vanga Predictions: ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು! ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟೇ ದಿನ ಬಾಕಿ..
camera icon5
Baba Vanga
Baba Vanga Predictions: ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು! ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟೇ ದಿನ ಬಾಕಿ..
ನಿಜವಾಯ್ತು ಮದುವೆ ವದಂತಿ.. ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ವೈರಲ್‌
camera icon6
Rashmika Vijay wedding
ನಿಜವಾಯ್ತು ಮದುವೆ ವದಂತಿ.. ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ವೈರಲ್‌
DA Hike 2026: ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪ್ರಕಟ.. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
DA hike
DA Hike 2026: ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪ್ರಕಟ.. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಫೆಬ್ರವರಿ 20ಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾದ ‘ಮಾರ್ನಮಿ’! ಕರಾವಳಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಶುರು!

Marnami Movie: ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಮಾರ್ನಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಶಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಿತ್ವಿಕ್ ಮಠದ್ ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರಾ ಜೆ ಆಚಾರ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

‘ಮಾರ್ನಮಿ’ ಎಂದರೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ‘ಚೇತು’ ಮತ್ತು ‘ದೀಕ್ಷಾ’ ಎಂಬ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಮನುಷ್ಯನು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳ ಒಳನೋಟ ನೀಡುವ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿದೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Marnami MovieRishith ShettyRithvik MathadChaitra j acharKiccha Sudeep Support

Trending News