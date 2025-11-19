English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ||ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಂದ ಮಾರುತ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ

ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ||ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಂದ "ಮಾರುತ" ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ

Marutha movie: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ "ಮಾರುತ" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ||ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 19, 2025, 06:03 PM IST
  • ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ
  • ಅದರಲ್ಲೂ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಟನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಇಪಿಎಫ್ಒ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್
camera icon6
EPS 95 Pension
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಇಪಿಎಫ್ಒ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್
ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಶೆರಾ ಪುತ್ರ‌ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ..
camera icon5
Salman Khan
ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಶೆರಾ ಪುತ್ರ‌ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ..
ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫೀಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!
camera icon5
Aaradhya Bachchan
ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫೀಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon5
Mercury Transit of Venus in Libra
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ||ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಂದ "ಮಾರುತ" ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ

ಹೆಸರಾಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ||ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಂಜು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಕೆ.ಮಂಜು - ರಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಈಶಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ "ಮಾರುತ" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ||ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹಾವೇರಿಯ ನೈಜ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ‘ಕ್ರಿಮಿನಲ್’ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೇ ಒಂದಾದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ-ರಜಿತಾ ರಾಮ್‌!

"ಮಾರುತ" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಂತೂ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಬೇಕು. ಅಂತಹುದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹಾವೇರಿಯ ನೈಜ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ‘ಕ್ರಿಮಿನಲ್’ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೇ ಒಂದಾದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ-ರಜಿತಾ ರಾಮ್‌!

ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಟನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಸದಭಿರುಚಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ||ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.  ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಈ ಚಿತ್ರ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.    

MaruthaDr. Nagalakshmi Chaudhary

Trending News