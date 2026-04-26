ಸೌಂದರ್ಯಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಲು ಆ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯೇ ಕಾರಣ..! ಆಕೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿದ್ದು 

Soundarya life facts : ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 'ಪಡೆಯಪ್ಪ' ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಗ್ಧ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೂಲತಃ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು ಬೇರೊಬ್ಬ ನಟಿಯನ್ನು..
ಹೌದು.. ಮೀನಾ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನ 'ಮುತ್ತು' ಚಿತ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಅದೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೀನಾ ಅವರನ್ನೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಮೀನಾ ಅವರಿಗೂ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೀನಾ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಪಾಲಾಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೀನಾ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, 'ದೃಶ್ಯಂ'ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೀನಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
2022ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನರಾದಾಗ ಮೀನಾ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೀನಾ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಮೀನಾ, ಆಧಾರರಹಿತ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು.
ಹೀಗೆ ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಧಿಯ ಆಟ ಮತ್ತು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದವು. ಮೀನಾ ಅಂದು 'ನರಸಿಂಹ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತೇನೋ? ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮೀನಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಇಬ್ಬರೂ ನಟಿಯರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.