Toxic Movie: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ‘Toxic’ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಿನ ದೃಶ್ಯವೊಂದರ ಹಿಂದೆ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲನಟನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕಥೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾ ಎಂಬ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ‘Toxic’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ 17 ಅಡಿ ಆಳದ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಳಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಾಲನಟ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರಿನೊಳಗಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಯಾರಿ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಈಜು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಈ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
17 ಅಡಿ ಆಳದ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್
‘Toxic’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೀರಿನೊಳಗಿನ ದೃಶ್ಯವೊಂದನ್ನ 17 ಅಡಿ ಆಳದ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನೀರಿನೊಳಗೆ ನಟಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದ ಚಲನೆ, ಉಸಿರಾಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿರುವುದು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೈಜವಾಗಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಈಜು ತರಬೇತಿ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈಜು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನೀರಿನೊಳಗಿನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ತರಬೇತಿ ನೆರವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ನಟರು ನಡೆಸುವ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ‘Toxic’ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಬೀರ್ ಅವರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
VFX ಇಲ್ಲದೆ ದೃಶ್ಯ?
ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ಈ ನೀರಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನ VFX ಬಳಸದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನೈಜತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ನೇರವಾಗಿ ನೀರಿನೊಳಗೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ VFX ಮತ್ತು ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೈಜ ನೀರಿನೊಳಗಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ‘Toxic’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಈ ದೃಶ್ಯವೂ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪರದೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶ್ರಮ
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರಬಹುದು. ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 17 ಅಡಿ ಆಳದ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಳಗಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈಜು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಬಾಲನಟನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ತರಬೇತಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ
9 ವರ್ಷದ ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾ ಅವರ ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇದೀಗ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಟರು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಿರಿಯ ನಟನೊಬ್ಬನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿಯ ಬಳಿಕ ನೀರಿನೊಳಗಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದಿರುವ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
‘Toxic’ ಚಿತ್ರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ
‘Toxic’ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ, ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ೩೦೦ ಕೋಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ ಕೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ 9 ವರ್ಷದ ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾ ಅವರ ನೀರಿನೊಳಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವಿಚಾರವೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 17 ಅಡಿ ಆಳದ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಈ ದೃಶ್ಯವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಈಜು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲನಟ, 17 ಅಡಿ ಆಳದ ಪೂಲ್, ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಈಜು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು VFX ಇಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ‘Toxic’ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿವೆ. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ದೃಶ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಯಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾರ ಈ ಸಾಹಸ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.