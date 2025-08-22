English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆ ಒಂದು ಅವಮಾನದಿಂದ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಯ್ತು! ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

mega star real life: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ತಿರುವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀರೋ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಘಟನೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 22, 2025, 04:51 PM IST
  • ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ
  • ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೊಂದು ಬಾರಿ ತೀವ್ರವಾದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು

Trending Photos

ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮೆನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌.!?
camera icon9
bigg boss
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮೆನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌.!?
ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಗ: ಈ ಆರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
camera icon7
Dhan Samriddhi Yoga
ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಗ: ಈ ಆರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ; ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲಾ ಫೇಲ್‌... ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
camera icon7
Red Thread
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ; ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲಾ ಫೇಲ್‌... ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ಯಾ? ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್‌
camera icon7
Note sale
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ಯಾ? ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್‌
ಆ ಒಂದು ಅವಮಾನದಿಂದ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಯ್ತು! ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

mega star chiranjeevi: ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೊಂದು ಬಾರಿ ತೀವ್ರವಾದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ನೋವನ್ನೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋರಾಡಿದರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ರಮಿಸಿದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಡಾಲರ್‌ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ..  

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಕೆಲಸಗಾರ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಕರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು – "ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೆ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀಯಾ?" ಎಂಬ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಆ ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು “ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.” ಎಂದು ದೃಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ, ತಮನ್ನ ತಾವೇ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು.  ಈ ತಿರುವೇ ಅವರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವಾಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಿದು; ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ

ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಇಂದ್ರ, ಟ್ಯಾಗೋರ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್, ಶಂಕರ್ ದಾದಾ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಸೈ ರಾ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ₹1650 ಕೋಟಿ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಇಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ, ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ವೈಭವಯುತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅವರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1980ರಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಸುರೇಖಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇವರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ – ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಜಾ. ಇಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

South MegastarChiranjeeviChiranjeevi BirthdayChiranjeevi Moviechiranjeevi net worth

Trending News