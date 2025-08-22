mega star chiranjeevi: ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೊಂದು ಬಾರಿ ತೀವ್ರವಾದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ನೋವನ್ನೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋರಾಡಿದರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ರಮಿಸಿದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಕೆಲಸಗಾರ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಕರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು – "ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀಯಾ?" ಎಂಬ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಆ ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು “ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.” ಎಂದು ದೃಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ, ತಮನ್ನ ತಾವೇ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ತಿರುವೇ ಅವರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವಾಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಇಂದ್ರ, ಟ್ಯಾಗೋರ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್, ಶಂಕರ್ ದಾದಾ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಸೈ ರಾ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ₹1650 ಕೋಟಿ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಇಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ, ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ವೈಭವಯುತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅವರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1980ರಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಸುರೇಖಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇವರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ – ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಜಾ. ಇಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.