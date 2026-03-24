ತೆಲುಗು ದಿಗ್ಗಜ ಜಿರಂಜೀವಿಯನ್ನೇ ಹೆದರಿಸಿದ್ದರು ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ..! ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌

Chiranjeevi Scared venkatesh daggubati : ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬೆಳೆದ ನಾಯಕ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಆಗಾಗ ಹೊಸತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು. ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಬಂದರೂ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಗುರುತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವ ನಾಯಕರು ಬಂದರೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಇಂದಿಗೂ ಕುಂದಿಲ್ಲ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ 70 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರಂತೆ.. ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಹೌದು.. "ಸಂಘರ್ಷ" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಭಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇಳಿದರು. "ರಾಮನಾಯ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಘರ್ಷ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ.. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದ.. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಮೀಸೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಯಸ್ಸು.. ಅವನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಯಾರು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ... ಆಗ ಅವರು ನಾನು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಮಗ ಎಂದನು. ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಢವ ಢವ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ.. ರಾಮನಾಯ್ಡು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹೀರೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ..? ನನಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೋ ಎಂಬ ಭಯ ಶುರುವಾಯ್ತು... ರಾಮನಾಯ್ಡು ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಾನು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ರಾಮನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ..? ಅಂತ ಆಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ರಾಜ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಓದಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಜ.. ಹುಡುಗ ಓದಲಿ ಅಂತ ಅಂದೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು.. ವೆಂಕಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ.. ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂದಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು..
90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ನಾಲ್ವರು ನಾಯಕರು ಆಳಿದರು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್. ಈ ನಾಲ್ವರು ಟಾಲಿವುಡ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಗಿರಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಬಾಲಯ್ಯ ನಂದಮೂರಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆದರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಾದರು.