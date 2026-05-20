ಉತ್ತರಿಸಿದ ರುಷಿಯ ಅವರು, ಬಿಟೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಎಎಸ್ ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ.
Megastar Chiranjeevi congratulates M Rushiya: ತೆಲಂಗಾಣ ಇಪಿಸಿಇಟಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ (Rank) ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂ.ರುಷಿಯ ಕನಸನ್ನು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ನನಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಎಂ ರುಷಿಯ ಅವರು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹಗಲುರಾತ್ರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, 1986ರ ನಂತರ ಆಂಧ್ರ/ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಎಂ.ರುಷಿಯ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚೀರಂಜೀವಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಕನಸು ಕೂಡ ನನಸಾಗಿದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂ.ರುಷಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ರುಷಿಯಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ರುಷಿಯಗೆ ಉಜ್ವಲ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಭವಿಷ್ಯ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರುಷಿಯ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ ರುಷಿಯ ಅವರ ತಂದೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದಲೂ ನೋಡುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಲೂ ನೀವು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ರುಷಿಯ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಾಯಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರುಷಿಯ ಅವರು, ಬಿಟೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಎಎಸ್ ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಸರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು, ನಿನ್ನ ಈ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ನನಸಾಗಲಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಎಂದು ಹಿಂಜರಿಯದೇ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ರುಷಿಯ ತಂದೆಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರುಷಿಯ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೆ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯ ಆದರೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯನಾದರೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದರೂ ಸಂಕೋಚ ಪಡುವುದು ಬೇಡ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇ ಮಗಳ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಂತು ಹೋಗಬಾರದು. ನೀನು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ರುಷಿಯ ನಿನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ನನಗೂ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
#TGEAPCET లో State Top Rank సాధించిన M. Rushi కలను నిజం చేసిన Megastar #Chiranjeevi 🤩❤️
Her father had promised that she would get to meet Megastar #Chiranjeevi if she secured the State Top Rank in the prestigious TG EAPCET exam ✨
Today, that promise was fulfilled as… pic.twitter.com/aUciv3Nzsa
— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) May 20, 2026