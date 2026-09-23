/ಅನಿಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ‘ಲಂಬೋದರ 2.0’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ವಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್

Meghana Gaonkar brings the role of Sadhvi in Lambodhara 2.0; ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ‘ಸಿಂಪಲ್’ ಸುನಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಲಂಬೋದರ 2.0’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ‘ಸಾಧ್ವಿ’ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪಾತ್ರ ತಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಾಧ್ವಿ ಪಾತ್ರವು ಸದಾ ಸಂತೋಷ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಆಕೆ ಆಡುವ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒಲಿದು ಬಂದವು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಯೇ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರ್ವತಯಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ. ಪಾತ್ರದ ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಘನಾ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ನೈಜ ಸಾಧ್ವಿಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಆಕೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ತೊಡಿಸುವ ಬದಲು ತಿಳಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಶೇಡ್ಸ್ ಉಡುಪು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಕ್ರಿಂಪ್ಡ್ ಹೇರ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಪಾತ್ರ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ, ಹೊಸತನದಿಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮೆರೆದಿರುವ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರು, ನನ್ನ ಗುರಿ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾರದ್ದೋ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಖಾಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಟಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ವಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವುದು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ನೀಡುವುದು ನನಗೆ ಸಹಜ ಮುನ್ನಡೆಯಂತೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಈಗ ಬದುಕಿನ ಅದೇ ಶಾಂತಿಯುತ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೈಜ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡು ರೋಬೋಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಖ್ಯಾತ ಮಚಾನಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಜಿಯಾ ಎಂಬ ಸುಧಾರಿತ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೋಬೋಟ್ ವೇಷ ಹಾಕಿರುವುದು ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಜಿಯಾ ಸ್ವತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ.