/ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ನೋಡಿ ಮೇಘನಾರಾಜ್‌ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋದ!!

Meghana raj and giligili prashanths: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕಲಾವಿದ ಎಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚ್ಚನ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನಟಿ ಮೇಘನಾರಾಜ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕಲಾವಿದ ಎಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕ್ವಾಟ್ಲೆಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ನ್ನು ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಜಡ್ಜ್ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದು, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅಪಾರ ಜನಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಕೃತಿಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅನುಪಮಾಗೌಡ, ವಿನೋದ್ ಗೊಬ್ಬರಗಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯಲು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನವಜೋಡಿಗೆ ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದರು.
ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
ಸದ್ಯ ಮದುವೆಯ ಕರೆಯೋಲೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ನ್ನು ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ಗೆ ನೀಡಿದರು. ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ ಅಅವರು ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದ ನಟಿ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಥೇಟ್ ಆಲ್ಬಂ ನಂತಿದೆ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಮದುವೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಶಾಂತ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್
ಪ್ರಶಾಂತ್ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕೃತಿಗೌಡ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಜೋಡಿ ಇದೇ ಜುಲೈ 4 ಹಾಗೂ ಜುಲೈ5 ರಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.