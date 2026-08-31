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  • /ಫ್ರೇಂಡ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕೂ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಚಿಕನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಗೆಳೆಯ ಏನ್ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ.. 

ಫ್ರೇಂಡ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕೂ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಚಿಕನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಗೆಳೆಯ ಏನ್ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ.. 

ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ವಾದ-ವಿವಾದವೊಂದು ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸ್ಯಾಲ್ ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾಂಸದ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ 'ಚಿಕನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ' ಎಂದು ಆರಂಭವಾದ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಜಗಳ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೀವವನ್ನೇ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 31, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:57 PM IST
ಫ್ರೇಂಡ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕೂ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಚಿಕನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಗೆಳೆಯ ಏನ್ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ.. 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಫ್ರೇಂಡ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕೂ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಚಿಕನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಗೆಳೆಯ ಏನ್ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ.. 
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