/ಫ್ರೇಂಡ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕೂ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಚಿಕನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಗೆಳೆಯ ಏನ್ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ.. 

ಮೂಡಲಗಿ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಸೀತಾರಾಮ್ (ಅಲಿಯಾಸ್ ಸತಿರಾಮ್) ಎಂಬುವವರೇ ಕೊಲೆಯಾದ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಿಲಿಪಿತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬೀರಗಂಜ್ ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಡಲಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಿಯಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಕೊಲೆಯಾದ ಸೀತಾರಾಮ್ ತಮ್ಮದೇ ಊರಿನ ಮೂಲದ ಗೆಳೆಯ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹುಣಸ್ಯಾಲ್ ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಂಸದ ಅಡುಗೆ ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೀತಾರಾಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ವಾಗ್ವಾದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಈ ರೋಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ದಿಢೀರನೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರ ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ.
ಘಟನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಸೀತಾರಾಮ್ನನ್ನು ಕಂಡ ಆರೋಪಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಗೋಕಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ, "ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಆದರೆ, ಗಾಯದ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಅನುಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಚಿಕನ್ ಸೇವನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ನಿಜಾಂಶವನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ (ಜೆಸಿ) ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.