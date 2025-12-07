ಇಂತಹ ಹುಡುಗಿಯರೆಂದರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ! ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
why men like slim women: ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಅಭಿರುಚಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದಪ್ಪ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 7, 2025, 01:16 PM IST
psychology of male attraction: ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಅಭಿರುಚಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದಪ್ಪ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚು.  ಹಲವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಕಾಲಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷರು ಸ್ಲಿಮ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.. ಪುರುಷರು ಸ್ಲಿಮ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು?  

 ಆರೋಗ್ಯದ ಗ್ರಹಿಕೆ: ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ತೆಳ್ಳಗಿರುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ನ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪುರುಷರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಎರಡನೇ ಪತಿಗಾಗಿ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ! ರಾಜ್‌ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಂತಹಾ ತ್ಯಾಗ?

ಸೇಫ್‌ ಫೀಲ್: ಹುಡುಗಿ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೇ ಹುಡುಗ ಅವಳಿಗೆ ತಾನೇ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ.. ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಹುಡುಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುವಾಗ, ಅದು ಹುಡುಗನ ಪುರುಷತ್ವದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವನೆ ಅವರು ಅವಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಿಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆ: ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ತೆಳ್ಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು ಎಂದು ಪುರುಷರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರೆಗೆ, ತೆಳ್ಳಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬೇಗನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ, ಪುರುಷರು ತೆಳ್ಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವುದು ಆರಾಮದಾಯಕವೆಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ.. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವ: ನಾವು ನೋಡುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗಳು... ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದರೆ "ತೆಳ್ಳಗಿರುವುದು" ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಯಕಿಯರು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ... ಪುರುಷರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಎಂದರೆ ತೆಳ್ಳಗಿರುವುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದರೆ, ಅವಳು ತೆಳ್ಳಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿದೆ.. ಹೈ-ಹೀಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಂಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಸ್ಲಿಮ್ ದೇಹವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಪಂಚವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭ್ರಮೆಯು ಪುರುಷರ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

ವಿಕಸನೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪುರುಷರು ಉತ್ತಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಸೊಂಟ-ಸೊಂಟ ಅನುಪಾತ, ಅಂದರೆ, ತೆಳುವಾದ ಸೊಂಟವನ್ನು ಯೌವನ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯುವ, ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಸೊಂಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಪುರುಷರ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಸೊಂಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಇವು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ದಪ್ಪಗಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯವು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತೆಳ್ಳಗಾಗುವುದು ಅಥವಾ ದಪ್ಪಗಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

why men like slim womenmen preference for thin womenಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಷ್ಟಪುರುಷರ ಮನಸ್ಥಿತಿತೆಳ್ಳಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರು

