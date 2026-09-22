/ಈ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟು.. ಉಳಿದೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್! ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಮನೆಯೇ ಖಾಲಿ?

Bigg Boss Kannada Mid week Elimination : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳ, ಸ್ನೇಹ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಹಾಗೂ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರತಿವಾರವೂ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಇದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಹೊರಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆಯಾ? ಆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು? ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಸೇಫ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಗೆಲುವು-ಸೋಲು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ? ಯಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.
ಈ ವಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತೂಗುಗತ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಈ ವಾರದ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.
‘ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಮನೆಯೇ ಖಾಲಿ’ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಬದಲು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳು, ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್, ಸೇವ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಇತರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಾರವೂ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ನೀಡುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಳಿಕ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯ ಟಿವಿಯುಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ವಾರ ಎಮರ್ಜನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಂಗೀತಾ ಹೊರತೆಉ ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ವಾರದಂತೆ ಈ ವಾರವೂ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಾರದ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವ ಜತೆಗೆ, ಅವರ ತಪ್ಪು-ಸರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆಯೂ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಯಾರು ಸೇಫ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ? ಯಾರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಎನ್ನುವುದು ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.
ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಆಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಗುಂಪುಗಳು, ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಪೈಪೋಟಿಗಳ ಮೇಲೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹೊರಹೋದರೂ ಮನೆಯ ಆಟದ ಸಮೀಕರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹೊರಹೋದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಂದರೆ ಈಗಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಟದ ತಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯೇ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ BBK13 ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.