Bigg Boss 19 Contestants: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ತಯಾರಕರು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, WWE ಸ್ಟಾರ್ ದಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕರ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ದಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕರ್ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ಮೈಕ್ ಟೈಸನ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದಿನಾಂಕ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2025ರಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಡೆಸುವ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
