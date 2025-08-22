English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss 19: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್-19ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು?

Bigg Boss 19: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್-19 ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಪ್ರಥಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಗಳಾದ ಮೈಕ್ ಟೈಸನ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್‌ಟೇಕರ್ ಅವರು ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಖತ್‌ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 22, 2025, 02:25 PM IST
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
  • ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿ & ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ

Trending Photos

ಈ ಕಾಳನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕುಡಿದರೆ.. ದಿನವಿಡೀ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ!
camera icon7
Blood sugar control
ಈ ಕಾಳನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕುಡಿದರೆ.. ದಿನವಿಡೀ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ!
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ಯಾ? ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್‌
camera icon7
Note sale
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ಯಾ? ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್‌
ಈ ದಿನದಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌... ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲೀಕ್‌! ಇವರೇ ನೋಡಿ
camera icon7
bigg boss
ಈ ದಿನದಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌... ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲೀಕ್‌! ಇವರೇ ನೋಡಿ
ಪಾಕೆಟ್‌ ಮನಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಕಲೆಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಪುತ್ರಿ! ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ 83 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದ್ರೂ ಈಕೆಗೆ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ
camera icon7
Shweta Tiwari
ಪಾಕೆಟ್‌ ಮನಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಕಲೆಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಪುತ್ರಿ! ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ 83 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದ್ರೂ ಈಕೆಗೆ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ
Bigg Boss 19: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್-19ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು?

Bigg Boss 19 Contestants: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ತಯಾರಕರು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, WWE ಸ್ಟಾರ್ ದಿ ಅಂಡರ್‌ಟೇಕರ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ದಿ ಅಂಡರ್‌ಟೇಕರ್ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ ಅವರು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Bigg Boss ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ : 18 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗ, ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ಮೈಕ್ ಟೈಸನ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದಿನಾಂಕ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2025ರಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಡೆಸುವ ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼಆಫರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.. ನಾನು ಅದನ್ನೇ..ʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

About the Author
the undertakerthe undertaker bigg boss 19Bigg Boss 19bigg boss 19 contestantsSalman Khan

Trending News