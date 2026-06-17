Tamannaah buys luxurious apartment: ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮನ್ನಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟಚ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಬೈನ ಜನಪ್ರಿಯ ವರ್ಸೋವಾ-ಜುಹು ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬೇ ವ್ಯೂ ಎಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಸತಿ ಗೋಪುರ (Residential tower) ದಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ 16.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 22 ಅಂತಸ್ತಿನ ಈ ಹೈಟೆಕ್ ಕಟ್ಟಡದ 14ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ 6,000 ಚದರ ಅಡಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಮನ್ನಾ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳು, ವಾಸದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಗಳನ್ನು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಸೌಂದರ್ಯ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ತೆರೆದ ಬಾಲ್ಕನಿ ಈ ಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು, ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ 2 ರಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಲಂಕಾರ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವಾಸದ ಸ್ಥಳವು ಮನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಐಷಾರಾಮಿ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯೂ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸೊಬಗನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ತಮನ್ನಾ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾ ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇಸ್, 100% ಲವ್, ಬಾಹುಬಲಿ, ಎಫ್2, ಮತ್ತು ಸೈರಾ ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮನ್ನಾ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಐಷಾರಾಮಿ ನಿವಾಸದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ ರಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.