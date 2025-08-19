ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಕ್ಕು ನಗಿಸಿದ್ದ ನಟನ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ

Pala Suresh: ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ತಾರೆ ಪಾಲಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಿರಾವೋಮ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಿರಾವೋಮ್ನ ಥೀಕುಮೂಟ್ಟಿಲ್ಪಾಡಿ ಬಳಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಳ್ಳಿ ತೆರೆದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಪಿರಾವೋಮ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.. ಆದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅವರು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ..
ಇನ್ನು ಪಾಲಾ ಸುರೇಶ್ ಮೆಗಾ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಕೇರಳವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವರು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹರು. ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.