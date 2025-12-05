English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಪತ್ನಿ ಆಗೋಕೆ ಆ 5 ಜನರ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು: ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ 

Actress Reveals : ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರವಾಗಿದೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಸ್ಟೋರಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 5, 2025, 05:37 PM IST
Mirchi Madhavi : ನಟಿ ಮಿರ್ಚಿ ಮಾಧವಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಪಡೆದರು. ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮಿರ್ಚಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ಮಿರ್ಚಿ ಮಾಧವಿ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ..

ಯಾರೋ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.. ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು.. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಐದು ಜನರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಜಿ ಎಂದರೆ ಏನು..? ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು 100 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲವ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೀರಿ.. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು.. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದರು.

ಆಗ ನಾನು.. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ.. ಸುಕುಮಾರ್ ನನ್ನನ್ನು ಚಿನ್ನದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು.. "ನೋಡಿ.. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಫರ್" ಅಂತ ಅಂದ್ರು.. "ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧವಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಮೊದ ಮೊದಲು.. ನಾನು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ.. ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಿದೆ. ನನಗೆ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾರು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧವಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. 

ನಾನು ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೆ, "ಸರಿ, ಬಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಪಂಜಾಬಿ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಕೆಲಸದಾಕೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ತಿರುಗಾಡಿ ತೋರಿಸಲು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು, "ಸರಿ, ಬಾ" ಎಂದೆ. ಅವರು, "ಹೋಗಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟುಕೋ" ಎಂದರು. ನಾನು ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಬಂದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಸೊಂಟವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂತು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ.. ಹೀಗೆ, ಮಾಧವಿಯವರು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

