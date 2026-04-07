Miss Universe Karnataka 2026: ಲೇಖನಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ʼಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2026ʼ ಕಿರೀಟ

ʼಮಿಸ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ (Ms Universe Karnataka 2026) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್‌ 3ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಉದ್ಯಮಿ, ಸಮಾಜಸೇವಕಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾರತ್ನ  ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಲೇಖನಾ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ‘ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2026’ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 7, 2026, 04:49 PM IST
  • ಲೇಖನಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮುಡಿಗೆ ಮಿಸ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿರೀಟ
  • ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಲೇಖನಾ ಹೆಗ್ಡೆ
  • ʼಕ್ವೀನ್‌ ಮೇಕರ್‌ʼ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ನಾಗರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ

Miss Universe Karnataka 2026: ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಹಾರ್‌ ಸಾಗರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ʼಮಿಸ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ 2026ʼರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಉದ್ಯಮಿ, ಸಮಾಜಸೇವಕಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾರತ್ನ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಲೇಖನಾ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2026' ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲೇಖನಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, UKಯಿಂದ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ʼಕ್ವೀನ್‌ ಮೇಕರ್‌ʼ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಲೇಖನಾ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ʼಮಿಸ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ 2026ʼರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತು. ಈ ವೈಭವಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 38 ಮಂದಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಹಲವು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. 

ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಳಿಕ ಲೇಖನಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ʼಮಿಸ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ 2026ʼರ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್‌-ಅಪ್‌ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಚೋಪ್ರಾ 2ನೇ ರನ್ನರ್-ಅಪ್‌ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಹದಿಹರೆಯದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಸಾದ್‌ ʼಮಿಸ್‌ ಟೀನ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ 2026ʼ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆಯುಷ್ಮಾ ಶಾಂಭವಿ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್‌-ಅಪ್‌ ಆಗಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾ 2ನೇ ರನ್ನರ್‌-ಅಪ್‌ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಗಾಗಿ ನಿಖಿಲ್‌ ಆನಂದ್‌, ಮಾಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ವಂಶಿ ಉದಯ್‌, ಅಮ್ಜದ್‌ ಖಾನ್‌ ಹಾಗೂ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ನೈಜಲ್‌ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Miss Universe Karnataka 2026Lekhana hegdeBangalore Buntara SanghaKanti ShettyBengaluru

