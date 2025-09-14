English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

43 ವರ್ಷದ ನಟನ ಜೊತೆ 21ರ ಹರೆಯದ ನಟಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌! ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ಲು ಕೇಸ್‌..

Dalal movie controversy: ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲದರ ವಿಶಾಲ ವಿಸ್ತಾರ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್, ಪ್ರಣಯ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಥೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 14, 2025, 04:15 PM IST
43 ವರ್ಷದ ನಟನ ಜೊತೆ 21ರ ಹರೆಯದ ನಟಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌! ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ಲು ಕೇಸ್‌..

Dalal romantic scene issue: ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲದರ ವಿಶಾಲ ವಿಸ್ತಾರದಂತೆ. ಅಂದರೆ, ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್, ಪ್ರಣಯ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಾಡುಗಳು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು... ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ... ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾಷೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಸಂಗೀತ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ..

ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಾಡುಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಸಭ್ಯ ಡಾನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್‌ಗಳು ವಿರಳವಾದರೂ ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡು ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ದಲಾಲ್.. 

'ಗುತುರ್ ಗುತುರ್' ಹಾಡು ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ-ಆಯೇಷಾ ಝುಲ್ಕಾ ಅಭಿನಯದ 'ದಲಾಲ್' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅಲ್ಕಾ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಸಾನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದವರು ಬಪ್ಪಿ ಲಹಿರಿ. ಈ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾಯಾ ಗೋವಿಂದ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಯೇಷಾ ಝುಲ್ಕಾ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದರು.. 

ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಟಿಸಿದ ದಲಾಲ್ ಚಿತ್ರ 1993 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯೇಷಾ ಝುಲ್ಕಾ, ರಾಜ್ ಬಬ್ಬರ್, ಟಿನು ಆನಂದ್, ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಬೆಹಾಲ್ ಮುಂತಾದ ತಾರೆಯರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ 43 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.. ನಾಯಕಿ ಆಯೇಷಾ ಝುಲ್ಕಾ ಕೇವಲ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಳಾಗಿದ್ದರು.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ನಾಯಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಟ್‌ಟಾಫಿಕ್‌ ಆಗಿತ್ತು.. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸೀನ್‌ ಕೂಡ ಇದ್ದವು.. 

'ದಲಾಲ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಬಹಳ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಯಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆಯೇಷಾ ಝುಲ್ಕಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆಯೇ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದರು.. ನಟಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಆಯೇಷಾ ಝುಲ್ಕಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ಪಾರ್ಥೋ ಘೋಷ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಹ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಪ್ಪಿ ಲಹರಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭೋಲಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಆಯೇಷಾ ಝುಲ್ಕಾ ರೂಪಾಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ.. ಆ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 8 ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು..

