ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರಾ..? ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕಿತು ಉತ್ತರ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Mobile phone use in Bigg Boss : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, 1 ಗಂಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್‌ ಆಗಿದೆ.

Last Updated : Oct 10, 2025, 04:47 PM IST
Bigg Boss Updates : ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ 2017 ರಿಂದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಟರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕಳೆದ 7 ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಂದ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಕಳೆದ 8 ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದ ನಟರು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು 100 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ 100 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ವಾಸಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಟಿವಿಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 8 ಸೀಸನ್‌ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 9 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ? : ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಕಳೆದ 5 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 9 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಾನ ವಿನೋತ್ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

